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24.12.18 09:12
Каждый второй россиянин назвал важнейшим событием года открытие Крымского моста
Согласно результатам социологического исследования, 47% россиян важнейшим событием уходящего года считают открытие Крымского моста, а 46% респондентов - законодательное утверждение изменений в пенсионной системе.
Более трети опрошенных к важнейшим событиям уходящего года отнесли выборы президента РФ (37%), проведение Чемпионата мира по футболу (36%), пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (34%), отмечают социологи.
По данным "Левада-центра", 28% респондентов отметили трагедию, связанную с убийствами в Керченском политехническом колледже, а каждый четвертый россиянин выделил инцидент у Керченского пролива и введение военного положения на Украине.
22% опрошенных, по данным социологического исследования, к важнейшим событиям уходящего года относят военные действия в Сирии, включая гибель в сентябре российского самолета-разведчика.
Каждый пятый респондент, по данным "Левада-центра", важнейшим событием года назвал зимние Олимпийские игры в Южной Корее, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.
19% респондентов, как отмечают социологи, в качестве важнейшего события выделили продолжение конфликта на востоке Украины.
Акции протеста, связанные с изменениями в российской пенсионной системе, наиболее значимыми событиями назвали 16% опрошенных, и такой же удельный вес респондентов пришелся на тех, кто прежде всего следил за ситуацией вокруг Украинской православной церкви.
Каждый десятый россиянин полагает, что важнейшим событием уходящего года стали региональные и местные выборы 9 сентября, отмечают социологи.
По данным опроса, численность россиян, считающих, что 2018 год оказался труднее предыдущего, вчетверо превысило удельный вес тех, кто считает, что год был легче, чем в 2017 году. По данным "Левада-центра", 45% респондентов полагают, что уходящий год оказался для них труднее предыдущего, а 11% опрошенных, напротив, считают, что он оказался легче. 44% опрошенных, как отмечают социологи, не находят, что 2018 год в чем то изменился по сравнению с предыдущим.
По данным социологов, 57% респондентов считают, что лично для них год был удачный, а 31% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 13% респондентов, как отмечают социологи, затрудняются определить, насколько для них удачным, или, напротив, неудачным, оказался 2018 год.
Опрос проведен 13- 19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.
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