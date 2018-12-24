Более 30 детсадов построят за два года на Ямале - губернатор

24.12.18 09:33

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - В Ямало-Ненецком автономном округе в течение двух лет планируется построить несколько десятков детских садов, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе "прямой линии".

"В общей сложности в течение двух лет будет построено 31 дошкольное учреждение", - сказал Д.Артюхов.

По его словам, новые детсады появятся в Надыме, Ноябрьске, Лабытнанги и других городах и районах округа.

Он также отметил, что в регионе решена проблема с обеспеченностью местами в детсадах для детей от трех лет.

Кроме того, в ближайшее время в Ноябрьске будет построена школа на 1200 мест, добавил губернатор.