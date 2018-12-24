Транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов электропоезда на Кубани

24.12.18 10:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Туапсинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту схода двух вагонов пассажирского электропоезда "Белореченская - Гойтх" в Туапсинском районе утром в понедельник, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, в результате схода селя сошли с рельсов два вагона пассажирского электропоезда N6929 сообщением Белореченская - Гойтх. В результате транспортного происшествия погибших нет, задержки движения поездов не произошло", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за селя два вагона пассажирского электропоезда сошли с рельсов в понедельник утром под Туапсе, пострадали три человека.