Опера Чайковского "Чародейка" возвращается на сцену Мариинского театра

24.12.18 10:37

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - На сцене Мариинского-2 в понедельник состоится показ оперы Петра Чайковского "Чародейка" в режиссуре Дэвида Паунтни.

Как сообщает пресс-служба Мариинки, спектакль вернется в репертуар после десятилетнего перерыва. Музыкальный руководитель и дирижер постановки - Валерий Гергиев.

К работе над "Чародейкой" П.Чайковский приступил в 1885 году. К тому времени автор "Опричника", "Кузнеца Вакулы", "Орлеанской девы", "Мазепы" и пользовавшегося огромным успехом "Евгения Онегина" был широко известен русской публике. Мировая премьера сочинения состоялась в Мариинском театре 20 октября 1887 года.

Четырьмя первыми представлениями дирижировал автор, а в главных партиях выходили выдающиеся певцы труппы, среди которых Иван Мельников (Князь), Мария Славина (Княгиня), Федор Стравинский (Мамыров).

Большого успеха опера не имела - не слишком удачное либретто Ипполита Шпажинского, впервые выступавшего в роли автора, оказалось в противоречии с партитурой. Выдержав только 12 представлений, она была исключена из репертуара", - отмечают в театре.

Опера по-настоящему была оценена лишь в середине XX века, обретя новое прочтение в постановках Кировского (ныне Мариинского) и Большого театров. В качестве текстовой основы спектаклей использовалась редакция либретто, созданная советским поэтом Сергеем Городецким в 1941 году. Третьим и последним обращением Мариинского театра к "Чародейке" стала в 2003 году постановка одного из самых известных европейских оперных режиссеров тех лет - Д. Паунтни.