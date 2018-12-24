"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"

24.12.18 10:56

© РИА Новости. Максим Блинов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Шесть ведущих домов моды Москвы установят дизайнерские "левитирующие" елки в парке "Зарядье", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка в понедельник.

"Новые конструкции "Левитирующие елки" появятся 26 декабря в павильоне Медиацентр вдоль витринных окон. Необычные елки представляют собой конусы, высотой 35 см. Некоторые из елок не только сделаны по индивидуальным эскизам, но и выполнены из авторских дизайнерских тканей", - сказал представитель парка.

По его словам, дизайнерам не выдавали "четкого технического задания" на оформление такой елки.

"Мы не выдавали какого-то конкретного задания дизайнерам, так как это творческий процесс, который ограничен лишь некоторыми техническими моментами, например размером и весом конструкции", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он рассказал, что дизайнеры использовали совершенно разные материалы и стили для оформления елок. "Например, ткани собственного дизайна, дополненные черными и белыми стразами, вырезанные в лубочном стиле игрушки, авторские фигурки муравья и другие оригинальные решения", - добавил он.

26 декабря состоится встреча всех желающих с представителями ведущих домов моды в павильоне Медиацентр, где они не только представят свои работы, но смогут рассказать о новых трендах на 2019 год.

Посетители парка смогут сфотографироваться с елками, которые будут в "Зарядье" все новогодние праздники до 14 января.