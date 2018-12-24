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24.12.18 11:04
Власти Башкирии организуют похороны троих жителей республики, погибших в шахте Соликамска
"Когда стало известно о том, что все погибли, был организован выезд (родственников - ИФ) в город Соликамск в сопровождении медицинских сотрудников и органов местного самоуправления. Сейчас идет опознание и организация доставки (тел - ИФ), тут наша помощь всесторонняя. Главы Советского района Уфы и Белорецка получили рекомендации по организации похорон", - сказал Р.Баширов.
Он отметил, что родственникам погибших шахтеров "оказывается полный комплекс услуг медицинских работников, психологов".
"Семьи взяты на контроль, каждой семье выделен ответственный работник, который будет сопровождать, помогать в оформлении документов, получении льгот, пособий", - добавил он.
Один из девяти погибших при пожаре в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске, будет похоронен в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края, где проживает его семья, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации района.
"Исполняющий обязанности главы муниципального образования Андрей Клищенко поручил оказать семье погибшего горняка необходимую помощь в организации похорон", - сказал сотрудник администрации.
Как сообщалось, девять строителей погибли в результате задымления, которое возникло утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.
23 декабря ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты. С глубины в 362 метра были подняты на поверхность тела погибших.
В воскресенье в Соликамск прибыли родственники погибших. Они участвовали в процедуре опознания.
Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днем траура в связи с трагедией на шахте "Уралкалия".
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