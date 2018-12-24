Пожар на шахте: строительные работы на объекте "Уралкалия" привели к гибели 9 человек
  
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
   
План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
24.12.18 11:04

Власти Башкирии организуют похороны троих жителей республики, погибших в шахте Соликамска

© РИА Новости. Макс Ветров
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии возьмут на себя организацию похорон троих строителей, погибших в шахте в Соликамске, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Ринат Баширов на оперативном совещании в понедельник.

"Когда стало известно о том, что все погибли, был организован выезд (родственников - ИФ) в город Соликамск в сопровождении медицинских сотрудников и органов местного самоуправления. Сейчас идет опознание и организация доставки (тел - ИФ), тут наша помощь всесторонняя. Главы Советского района Уфы и Белорецка получили рекомендации по организации похорон", - сказал Р.Баширов.

Он отметил, что родственникам погибших шахтеров "оказывается полный комплекс услуг медицинских работников, психологов".

"Семьи взяты на контроль, каждой семье выделен ответственный работник, который будет сопровождать, помогать в оформлении документов, получении льгот, пособий", - добавил он.

Один из девяти погибших при пожаре в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске, будет похоронен в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края, где проживает его семья, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации района.

"Исполняющий обязанности главы муниципального образования Андрей Клищенко поручил оказать семье погибшего горняка необходимую помощь в организации похорон", - сказал сотрудник администрации.

Как сообщалось, девять строителей погибли в результате задымления, которое возникло утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

23 декабря ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты. С глубины в 362 метра были подняты на поверхность тела погибших.

В воскресенье в Соликамск прибыли родственники погибших. Они участвовали в процедуре опознания.

Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днем траура в связи с трагедией на шахте "Уралкалия".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.12.18 10:56
"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"
.
  24.12.18 08:55
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
.
  24.12.18 08:34
Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы
.
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН
.
  21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
.
  21.12.18 15:49
Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 2 января
.
  21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
.
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket