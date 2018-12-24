Пять междугородних автобусных рейсов отменено в Тюмени из-за 35-градусных морозов

24.12.18 11:10

© РИА Новости. Яков Андреев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Несколько автобусных рейсов отменено на автовокзале Тюмени в понедельник из-за сильных морозов.

"Сегодня отменили пять рейсов", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" сотрудник администрации автовокзала.

По его словам, отменены два рейса в Екатеринбург и три - в Ханты-Мансийск.

Утром столбик термометра в Тюмени опустился до 35 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что из-за холодов в понедельник в Тюмени не учатся школьники с первого по девятый классы, а в Ханты-Мансийском автономном округе полностью отменены занятия в школах региона.