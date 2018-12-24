Регулярно затапливаемые территории Кубани начнут расселять с 2019 года - губернатор

24.12.18 11:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители Краснодарского края, проживающие в зонах регулярных паводков, будут переселяться на безопасные территории, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"У нас примерно раз в четыре года такие наводнения происходят. Одни и те же территории подтапливаются, одни и те же люди приходят получать компенсации. И в этом году я принял решение о расселении людей из потенциально опасных зон", - сказал В.Кондратьев, отвечая на вопрос о минимизации последствий паводков и наводнений.

Глава региона отметил, что реализация плана расселения начнется с 2019 года.

"Со следующего года оно (решение - ИФ) будет реализовано с точки зрения поиска площадок под строительство многоэтажных домов, где будут предусмотрены квартиры для отселения тех, кто систематически попадает в зону подтопления. И если они откажутся, то тогда претензий к государству быть не может", - подчеркнул он.

Губернатор также отметил, что расселение граждан позволит, в том числе, сократить значительные бюджетные расходы, направляемые на выплаты компенсаций пострадавшим.

"И мы пойдем именно таким путем. Потому что государство - это не касса взаимопомощи. Я еще раз хочу подчеркнуть, что деньги, которые мы выплачиваем пострадавшим, это деньги, которые принадлежат всем жителям края. И вот так постоянно направлять их на компенсацию можно, но по-хозяйски будет, если проблему с подтопленцами закрыть раз и навсегда", - сказал В.Кондратьев.

Как сообщалось, только в октябре 2018 года в результате обильных осадков в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов и города-курорта Сочи были подтоплены 2 тыс. 365 жилых домов.

Из бюджета Краснодарского края на выплаты пострадавшим, включая компенсации за полную или частичную потерю имущества, выделено порядка 1 млрд рублей.