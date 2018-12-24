Организатор и трое членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" проведут от 17 до 9 лет в колонии строгого режима

24.12.18 12:05

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор четверым жителям Узбекистана и Таджикистана за организацию и участие в ячейке террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) на территории Бахчисарая в Крыму, сообщает пресс-служба суда.

По версии органов предварительного расследования, в декабре 2015 года житель Узбекистана Энвер Мамутов организовал в Бахчисаре ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и вовлек в нее своих сограждан Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова, а также жителя Таджикистана Ремзи Меметова. Э.Мамутов проводил собрания членов ячейки, привлекал новых сторонников, а также по интернету отчитывался перед неустановленными лицами о количестве завербованных.

В отношении Э.Мамутова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч.2 ст.35, ч.1 ст.30, ст.278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК РФ. Трое его подельников обвинялись по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.1 ст.30, ст.278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК РФ.

"Окончательное наказание Э.Мамутову (назначено - ИФ) в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, Р.Абильтарову, З.Абсеитову, Р.Меметову - каждому 9 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Защита намерена обжаловать приговор.

"Мы не ожидали такое решение суда: одному - 17 лет и трем - по 9 лет. Когда получим полный текст решения, будем обжаловать определение суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Р.Меметова Сергей Легостов.

По его словам, ни один из обвиняемых не признал свою вину.

"Никто не признавал", - сказал защитник, отвечая на соответствующий вопрос.