Минстрой Крыма возглавил Михаил Храмов

24.12.18 11:36

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом в понедельник утвердил Михаила Храмова на должности министра строительства и архитектуры региона.

"Назначить Храмова Михаила Михайловича на государственную должность республики Крым - министра строительства и архитектуры республики Крым", - говорится в документе, обнародованном на сайте крымского правительства.

М.Храмов, по данным из открытых источников, ранее работал первым замдиректора департамента городского хозяйства Севастополя.

Как сообщалось, Сергей Кононов, занимавший пост министра строительства и архитектуры Крыма с середины октября 2014 года, уволился в декабре текущего года.

Минстрой республики реорганизован: служба капстроительства региона будет ликвидирована, а ее функции переданы министерству "в целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти" региона.