Крупный лыжный комплекс открылся в Туле

24.12.18 11:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Имя двукратного олимпийского чемпиона, уроженца Тульской области Вячеслава Веденина будет носить новый лыжный комплекс, открытие которого состоялось в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

"В последние годы здесь не было никакой спортивной инфраструктуры (...) Теперь здесь современная лыжероллерная трасса с искусственным оснежением и освещением, оборудованный стадион. Здесь занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Восток", областной школы олимпийского резерва, спортсмены-лыжники, а в летнее время - велосипедисты-шоссейники. И, конечно, эта трасса доступна для всех любителей лыжного спорта", - приводятся в сообщении слова главы региона Алексея Дюмина.

В открытии комплекса принял участие сам В.Веденин.

Новый комплекс построен на внебюджетные средства.

В рамках мероприятия состоялись два массовых спринтерских забега на один круг. Первый - для детей 2009 года рождения и моложе, второй - для взрослых 1948 года рождения и старше. В гонках приняли участие более 300 человек из всех муниципальных образований области.

В.Веденин - уроженец Дубенского района Тульской области. Первый советский лыжник, выигравший олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин Тульской области.