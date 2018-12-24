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Более 100 млн рублей потребуется для выплаты компенсаций клиентам "Жемчужной реки"

© РИА Новости. Максим Богодвид
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Не менее 100 млн рублей потребуется для выплаты компенсаций клиентам туроператора "Жемчужная река", купившим туры вперед, эта сумма в 10 раз больше, чем размер финансовых гарантий компании, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По данным Ростуризма, без отдыха останутся 5,4 тыс. клиентов туроператора "Жемчужная река". Даже если допустить, что каждый тур был куплен по демпинговой цене, например, 20 тыс. рублей, то на выплату компенсаций потребуется более 100 млн. рублей. При этом все проданные туры на Хайнань оформлены от имени юрлица "Тревел Дизайнерс", размер финансовой гарантии которого составляет 10 млн рублей", - рассказала она.

"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года. Еще около 84 тыс. рублей есть в фонде персональной ответственности туроператора.

С 14 декабря страховая компания "Орбита" принимает заявления на выплату компенсаций от клиентов туроператора. По данным Ростуризма, 5,4 тыс. туристов купили путевки у "Жемчужной реки", но не успели вылететь в Китай.

Авиакомпания "ИрАэро" 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн. "Жемчужная река", в свою очередь, заявила, что все задолженности идут в рамках партнерских отношений двух компаний. Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

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