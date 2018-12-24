Тормоза грузовика, попавшего в ДТП с многочисленными жертвами в Чувашии, были неисправны

24.12.18 12:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о дорожной аварии, унесшей жизни 12 человек в октябре в Чебоксарах (Чувашия), передано для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, сообщается на сайте МВД по республике.

"По версии следствия, в сложных погодных условиях грузовик, тормозная система которого была неисправна, двигался с превышением предельно допустимой скорости. Водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средств и не справился с его управлением", - говорится в сообщении.

Водителю грузового автомобиля предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Предварительное расследование дела вел Следственный департамент МВД России, отмечается в сообщении.

"Уголовное дело расследовано в кратчайшие сроки", - подчеркивает МВД.

ДТП произошло 11 октября вечером между населенными пунктами Лапсары и Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии. По предварительным данным, водитель самосвала "Мерседес" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Фиат", который ехал из города Канаш в Москву.

В результате на месте аварии погибли 11 пассажиров микроавтобуса, еще девять человек были доставлены в больницу. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.

Помимо уголовного дела о нарушении правил дорожного движения было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Водитель грузовика был арестован до 11 февраля 2019 года.