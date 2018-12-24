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24.12.18 12:33

Крымтелеком продан симферопольской стройкомпании почти за 1 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Черных
24 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП, Симферополь) на аукционе в понедельник купило 100% акций АО "Крымтелеком" (Крым) за 998 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма.

Помимо симферопольской компании, в торгах участвовало ООО "Сарыч".

"Крымтелеком" предоставляет услуги телефонной связи, ранее контролировался министерством внутренней политики, информации и связи Крыма. Компания ввела в коммерческую эксплуатацию мобильную сеть 3G в феврале 2016 года и использует оборудование украинского "Киевстара" (входит в международную группу VEON), имущество которого в Крыму было национализировано. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Крымтелекома" за 2017 год составила 768,061 млн рублей.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году на полуострове прекратили работу украинские "Киевстар", "Астелит" (ныне - lifecell) и "МТС Украина" (сейчас - "Vodafone Украина"). На полуострове в настоящее время функционируют четыре оператора связи: "Крымтелеком", "К-Телеком" (бренд WinMobile), "КТК Телеком" ("Волна мобайл") и "Севтелекомсвязь". Операторы "большой четверки" на крымском рынке не работают.

Парламент Крыма осенью 2018 года преобразовал "Крымтелеком" из государственного унитарного предприятия в акционерное общество и согласовал отчуждение акций.

ООО "УКИП" в ноябре 2018 года попало в санкционный список Минфина США. Бенефициаром структуры, по данным американского ведомства, является бывший начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ Владимир Зарицкий, который также находится в этом списке.

УКИП летом 2018 года на аукционах купило в целом за 1,5 млрд рублей акции крымских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые ранее находились в государственной собственности.

По данным инвестиционного портала Крыма, ООО "УКИП" занимается строительством пятизвездочного гостиничного комплекса со спа-центром в поселке Гаспра, мыс Ай-Тодор.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности ООО "УКИП" является строительство жилых и нежилых зданий.

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