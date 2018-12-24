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24.12.18 12:32
Глава Якутии после аварии на газопроводе указал на высокую степень изношенности сети
"К сожалению, это касается не только газового, но и других инфраструктурных сетевых хозяйств. (...) В основном мы не реконструировали, а проводили работы по новому строительству - в заречной группе районов, сельской газификации. А вот в части обновления газопроводов в Якутске, магистральных линий по Хангаласскому району, Намскому - работы идут не очень быстро", - сказал А.Николаев.
При этом он добавил, что в случившейся ситуации власти будут действовать "исходя из эффективности и необходимости тех или иных работ".
По словам А.Николаева, пока рано говорить о причинах, которые привели к аварии, так как расследование продолжается.
"Когда расследование будет закончено, мы рассмотрим на совете "Сахатранснефтегаза" данный случай с точки зрения принимавшихся решений по реконструкции тех или иных участков газопровода. Для всех нас это очень опасный звонок. Порыв магистрального газопровода при низких температурах при худшем стечении обстоятельств мог поставить под серьезный вопрос жизнедеятельность многих предприятий. По итогам меры будут приниматься, а какие - конкретно сейчас сказать не могу", - сказал глава республики.
В свою очередь министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что участок газопровода, где произошел порыв, вырезан и передан экспертам Института физико-технических проблем Севера для проведения дефектоскопии.
В пресс-службе "Сахатранснефтегаза" агентству сообщили, что до конца дня 24 декабря аварийно-восстановительные работы завершатся.
Ранее сообщалось, что порыв газопровода с воспламенением произошел в 08:30 местного времени (02:30 мск) в Намском районе республики 22 декабря. Пострадавших в результате ЧП нет. Следственное управление СКР по Якутии начало проверку.
Сообщалось, что аварийно-восстановительные работы завершатся вечером 24 декабря.
Площадь возгорания возле поврежденного газопровода, по предварительным данным, составила 1,5 га. Минэкологии региона подсчитывает ущерб.
АО "Сахатранснефтегаз" создано в 2003 году для управления магистральным газопроводом от Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения до Якутска, оно также ведет добычу на Среднетюнгском и Отраднинском газовых месторождениях.
Владельцем компании является министерство имущественных и земельных отношений Якутии.
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