Перепады до нуля градусов ждут в Петербурге и Ленобласти накануне Нового года

24.12.18 12:42

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Снежная погода с периодическим потеплением до нуля градусов установится в Петербурге и Ленинградской области в преддверии новогодних праздников, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре северной столицы в понедельник.

Погоду в Ленинградской области продолжат определять циклоны. 26 и 29 декабря ожидается смещение атмосферных фронтов, в связи с чем характер погоды будет значительно меняться. Временами ожидаются снегопады.

В Санкт-Петербурге временами снег, небольшой и умеренный. Температура воздуха в ночь на вторник минус 7-9 градусов, днем - повышение до минус 2-4 градусов, в среду и субботу - повышение до 0 - минус 2 градусов. В ночные часы 27 и 28 декабря ожидается понижение до минус 5-9 градусов.

Температура воздуха в области будет меняться от минус 7-12 градусов до 0 - минус 5 градусов.

Ветер будет менять направление от южного до северо-западного и северного силой 4-9 м/с. На акваториях водоемов в тылу циклонов возможны усиления до 8-13 м/с. На дорогах в течение всего периода сохранится гололедица, а при снегопадах - сложная обстановка.