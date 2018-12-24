Аэропорту Архангельска присвоят имя писателя Федора Абрамова

24.12.18 12:53

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Имя писателя Федора Абрамова с большим отрывом победило во втором туре конкурса "Великие имена России".

Как следует из итогов голосования за имя аэропорта Архангельска на официальном портале проекта, за Ф.Абрамова отдано 39,2 тыс. голосов (63%). Второе место занял адмирал флота СССР Николай Кузнецов (24%), третье - исследователь Арктики Иван Папанин (13%).

По итогам первого тура конкурса лидировал Михаил Ломоносов, однако имя ученого было дано аэропорту "Домодедово" в Москве (71% против 61% в Архангельске).

Как сообщалось, второй тур голосования для аэропортов, которым не сразу удалось выбрать имена, начался 10 декабря.

Ранее пресс-служба правительства Поморья сообщала, что Архангельская областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова объявила конкурс на лучший эскизный проект памятника писателю Ф.Абрамову. Памятник планируется установить около здания библиотеки.

Ф.Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской области. Советский писатель, литературовед, публицист, один из ярчайших представителей "деревенской прозы".