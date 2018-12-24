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24.12.18 12:57
Отверстие в корабле "Союз" было просверлено изнутри
"Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы", - сказал С.Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.
Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.
11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и С.Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. С.Прокопьев доставил их на Землю, где эксперты-криминалисты проведут исследование образцов, чтобы установить обстоятельства возникновения отверстия.
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