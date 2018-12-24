Отверстие в корабле "Союз" было просверлено изнутри

24.12.18 12:57

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Отверстие в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз-МС-09" было сделано изнутри, заявил космонавт Сергей Прокопьев, вернувшийся с МКС.

"Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы", - сказал С.Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и С.Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. С.Прокопьев доставил их на Землю, где эксперты-криминалисты проведут исследование образцов, чтобы установить обстоятельства возникновения отверстия.