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24.12.18 13:18

Аномальные морозы ожидаются в Свердловской области

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Свердловской области в ближайшие дни.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 27 декабря в регионе местами ожидается "аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более".

Так, утром в понедельник на севере области ожидается мороз до минус 40 градусов и ниже. Днем температура составит минус 19-24 градуса, местами до минус 29 градусов.

В ночь на вторник, 25 декабря, температура в регионе будет опускаться до минус 34 градусов. Днем температура составит минус 16-21 градус, местами до минус 26 градусов.

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