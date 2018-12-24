Аэропорт Нижневартовска будет носить имя нефтяника Виктора Муравленко

24.12.18 13:23

© РИА Новости. Алексей Курбатов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - По итогам второго тура голосования по выбору имен аэропортам воздушная гавань Нижневартовска будет названа именем Виктора Муравленко, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры в понедельник.

Аэропорт Нижневартовска оказался в числе пяти участников второго тура голосования по выбору имен аэропортам. После того, как имя Фармана Салманова досталось аэропорту Сургута, югорчанам предложили выбрать между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко. Последний вариант в рамках второго тура получил большинство голосов - 58%.

Как отмечается, В.Муравленко внес огромный вклад в разработку и освоение Самотлорского месторождения нефти, в строительство Нижневартовска. В частности, он добился принятия решения о строительстве города единым заказчиком по единому генеральному плану, многократно бывал в Нижневартовске и на Самотлоре, лично курировал все вопросы, связанные с формированием нефтегазового комплекса и с развитием города нефтяников. Кроме того, В.Муравленко лично занимался сооружением памятника покорителям Самотлора: встречался с творческой группой, согласовывал эскизы, как депутат Верховного Совета СССР добивался выделения необходимых строительных материалов.