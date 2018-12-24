Пожар на шахте: строительные работы на объекте "Уралкалия" привели к гибели 9 человек
  
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
   
План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
24.12.18 13:23

Аэропорт Нижневартовска будет носить имя нефтяника Виктора Муравленко

© РИА Новости. Алексей Курбатов
24 декабря. Interfax-Russia.ru - По итогам второго тура голосования по выбору имен аэропортам воздушная гавань Нижневартовска будет названа именем Виктора Муравленко, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры в понедельник.

Аэропорт Нижневартовска оказался в числе пяти участников второго тура голосования по выбору имен аэропортам. После того, как имя Фармана Салманова досталось аэропорту Сургута, югорчанам предложили выбрать между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко. Последний вариант в рамках второго тура получил большинство голосов - 58%.

Как отмечается, В.Муравленко внес огромный вклад в разработку и освоение Самотлорского месторождения нефти, в строительство Нижневартовска. В частности, он добился принятия решения о строительстве города единым заказчиком по единому генеральному плану, многократно бывал в Нижневартовске и на Самотлоре, лично курировал все вопросы, связанные с формированием нефтегазового комплекса и с развитием города нефтяников. Кроме того, В.Муравленко лично занимался сооружением памятника покорителям Самотлора: встречался с творческой группой, согласовывал эскизы, как депутат Верховного Совета СССР добивался выделения необходимых строительных материалов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.12.18 10:56
"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"
.
  24.12.18 08:55
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
.
  24.12.18 08:34
Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы
.
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН
.
  21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
.
  21.12.18 15:49
Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 2 января
.
  21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
.
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket