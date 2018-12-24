Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

24.12.18 13:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Микроавтобус и фура столкнулись на трассе М4 "Дон" в Воронежской области в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на 773-м км трассы фура с полуприцепом столкнулась с микроавтобусом "Мерседес", в котором находились девять человек.

"В результате ДТП двое мужчин погибли, семь доставлены в медучреждение, включая водителя микроавтобуса ", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что микроавтобус был нерейсовый.

Обстоятельства аварии и данные о пострадавших выясняются.