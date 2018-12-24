Пожар на шахте: строительные работы на объекте "Уралкалия" привели к гибели 9 человек
  
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
   
План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
24.12.18 14:27

Глава Кубани назвал введение курортного сбора жизненной необходимостью

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Курортный сбор, оплачиваемый туристами в Краснодарском крае, в будущем станет серьезным подспорьем в развитии курортной отрасли, но пока сумма полученного в 2018 году дохода невелика, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Конечно, санаторно-курортная отрасль - это отрасль экономики региона, налоги. Но если смотреть в соразмерности, мы много вкладываемся, чтобы сохранить и развить нашу курортную инфраструктуру. Поэтому курортный сбор, конечно, для нас должен стать подспорьем", - сказал глава Кубани журналистам в понедельник.

"Сегодня он незначительный, и мы получили сумму, конечно, небольшую. Тут надо еще сбалансировать наши желания с настроением отдыхающих", - добавил он.

До последнего времени, отметил губернатор, Краснодарский край "тратил больше на подготовку курортов, курортных городов, чем получал".

"Это объективно. Поэтому курортный сбор - это не прихоть, это жизненная необходимость для того, чтобы мы получили деньги не только из бюджета на подготовку курортов к сезону, а искали и какие-то другие источники. Невозможно возложить бремя развития курортов только на бюджет края", - добавил он.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 года, муниципалитеты собрали 108 млн рублей курортного сбора, что на 55% выше заявленного годового плана.

В регионе отмечена высокая собираемость и низкий процент отказов от уплаты.

Курортный сбор в Краснодарском крае взимается с 16 июля 2019 года в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Его размер в 2018 году составил 10 рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Полученные от сбора средства должны направляться только на развитие курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. С 1 мая сбор взимают в экспериментальном режиме с туристов, останавливающихся в гостиницах, санаториях и других объектах размещения, в некоторых курортных городах Алтайского и Ставропольского краев, с 16 июля - в Краснодарском крае. С 1 мая 2019 года курортный сбор начнут взимать в Крыму.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.12.18 10:56
"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"
.
  24.12.18 08:55
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
.
  24.12.18 08:34
Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы
.
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН
.
  21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
.
  21.12.18 15:49
Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 2 января
.
  21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
.
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket