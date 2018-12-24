Пожар на шахте: строительные работы на объекте "Уралкалия" привели к гибели 9 человек
  
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
   
План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
24.12.18 14:38

Обязанности главы УФССП по Астраханской области вместо арестованного Немашкалова будет исполнять его зам

© РИА Новости. Владимир Федоренко
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Арестованный по подозрению в злоупотреблении полномочиями главный судебный пристав Астраханской области Андрей Немашкалов отстранен от должности, исполняющим обязанности главы регионального управления ФССП назначен его заместитель Сергей Штепа.

"И.о. руководителя УФССП назначен С.Штепа. Он ранее занимал пост заместителя. А.Немашкалов отстранен от должности", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления в понедельник.

Как сообщалось, 17 декабря Кировский районный суд Астрахани арестовал главного судебного пристава области А.Немашкалова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По данным информированного источника, он был задержан на рабочем месте во время получения части крупной взятки. Задержание проводили сотрудники управления ФСБ РФ по региону.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.12.18 10:56
"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"
.
  24.12.18 08:55
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
.
  24.12.18 08:34
Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы
.
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН
.
  21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
.
  21.12.18 15:49
Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 2 января
.
  21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
.
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket