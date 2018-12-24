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24.12.18 14:49
Пост ДПС появится в Крыму на автоподходе к Керченскому мосту в конце 2019 года
"Предполагается, что общая продолжительность строительства объекта составит в общей сложности 6 месяцев. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года", - говорится в пресс-релизе.
Создание стационарных постов ОВД на подъезде к Крымскому мосту предусмотрено федеральной целевой программой социально-экономического развития республики Крым и Севастополя. Заказчиком поста ОВД со стороны Крыма выступает Упрдор "Тамань".
Проектно-изыскательские работы выполнены в рамках госконтракта, заключенного Упрдор "Тамань" с ЗАО "Институт "Трансэкопроект". Государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также оценку достоверности определения сметной стоимости провел крымский филиал Главгосэкспертизы России.
По итогам экспертизы стоимость строительства определена в размере около 96,4 млн рублей в ценах второго квартала 2018 года.
"Далее ФКУ Упрдор "Тамань" произведет пересчет затрат с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития России на год реализации проекта. После того, как итоговая стоимость будет согласована Федеральным дорожным агентством, Управление проведет конкурсные процедуры по выбору подрядчика строительства поста ОВД", - указывается в пресс-релизе.
Проектная документация предусматривает обустройство территории общей площадью почти 0,77 га в непосредственной близости от инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса.
Там построят одноэтажное здание поста ДПС, будут сооружены площадка с эстакадой для осмотра транспортных средств, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки, созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Кроме того, сотрудники ДПС получат специализированное оборудование и будут подключены к сетям связи (радио, телефон, АСУДД, видеонаблюдение и так далее).
Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая текущего года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
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