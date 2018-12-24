Оплата центрального и индивидуального отопления должна быть разделена - КС РФ

24.12.18 15:06

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ постановил, оплата центрального и индивидуального отопления должна быть разделена.

Постановление по делу о проверке конституционности второго абзаца пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов опубликовано на сайте суда в понедельник. Оно вынесено в связи с жалобами Валентины Леоновой из Таганрога и Николая Тимофеева из Чувашии.

В квартире В.Леоновой ранее располагался магазин, не подключенный к теплосетям всего дома. В 2002 году собственница за свой счет и по всем правилам установила в своем помещении автономный газовый отопительный котёл. В квартире Николая Тимофеева (Чувашия) аналогичные работы были выполнены в 2005 году. Впоследствии владельцы квартир стали получать квитанции об оплате тепла. Оплата за коммунальную услугу рассчитывалась, исходя из нормы потребления, включающей все площади помещений целого дома - как личные, так и общего пользования.

Граждане обратились в суды, указав, что их вынуждают оплачивать услугу центрального отопления, которая им не предоставляется. Суды заявителей не поддержали, отметив, что их квартиры обогреваются не только за счет собственных установок, но и от отапливаемых окружающих помещений.

КС РФ указал, что эксплуатация многоквартирного дома предполагает расход теплоресурсов и на отдельные квартиры, и на общедомовые нужды. При этом собственникам, выбравшим самостоятельное отопление, что зачастую является вынужденной мерой, не предоставляется возможность раздельного внесения платы за его потребление в своем помещении. В результате с таких квартир взыскивается плата не только за отопление общего имущества, что законно и справедливо, но и за тепло, в них непосредственно не поступающее. Это, решил суд, ставит собственников таких помещений в худшее положение по сравнению с соседями и является неконституционным.

КС отметил, что правительству РФ надлежит незамедлительно внести в нормативные документы необходимые изменения. До этого момента, указал суд, следует руководствоваться методическими рекомендациями Минстроя РФ, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки.

В постановлении суд признал, что дела заявителей подлежат пересмотру. Иные судебные решения, основанные на оспоренном нормативном положении, также должны быть пересмотрены.