Курганские власти погасят долг молодым семьям по маткапиталу на 200 млн рублей

24.12.18 15:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Курганской области на заседании в понедельник выделило около 200 млн рублей на оплату долга перед молодыми семьями по региональному материнскому капиталу, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это позволит погасить долг перед всеми 568 молодыми семьями, в которых ребенок был рожден до 30 июня 2017 года, оформившими заем через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области" региональной государственной программы "Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, еще около 2 млн рублей будет направлено на финансирование выплат на приобретение и строительство жилья. Их получат 25 молодых семей. Эта мера поддержки предоставляется участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Курганской области" - семьям с детьми, в том числе неполным, если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, эта семья признана нуждающейся в жилом помещении, и у семьи есть доход, позволяющий получить ипотечный кредит.