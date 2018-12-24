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24.12.18 15:31

Плата за коммунальные услуги в Тамбовской области вырастет на 3,7% в 2019 году

© РИА Новости. Илья Питалев
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Рост платы за коммунальные услуги в Тамбовской области в 2019 году произойдет дважды - с 1 января за счет увеличения ставки НДС рост составит 1,7%, с 1 июля в среднем по области - на 2%, сообщила начальник областного управления по регулированию тарифов Светлана Варкова на пресс-конференции в понедельник.

В среднем по области плата за коммунальные услуги за год вырастет на 3,7%, что "ниже уровня прошлых лет", сказала С.Варкова.

При формировании тарифов на коммунальные услуги приоритет, по ее словам, был отдан водоснабжению и водоотведению. Предварительный рост тарифов на эти виды услуг в среднем по области составит с 1 июля 3,8%.

Кроме того тарифы на теплоснабжение увеличатся не более чем на 2%. Также на 2%, вместо прогнозируемых 3,3%, вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля. Тариф на газ увеличится на 1,4%.

Ранее сообщалось, что Тамбовское областное управление по регулированию тарифов установило предельный единый тариф для регионального оператора на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который будет действовать с 1 января 2019 года. В соответствии с документом, с 1 января по 31 декабря 2019 года тариф на услуги регионального оператора установлен в размере 3 тыс. 691,44 рубля за тонну (без НДС) или 483,57 рубля за 1 куб. м. (без НДС).

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