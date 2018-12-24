Замглавы МИД РФ не верит в вывод войск США из Сирии

24.12.18 15:43

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 декабря. Interfax-Russia.ru - В Москве заявили, что не верят в намерение Вашингтона вывести войска из Сирии, подчеркнув, что присутствие в этой арабской стране необходимо США по совокупности их интересов.

"Но с позиции человека, занимающегося отношениями с США и проработавшего какое-то время в Вашингтоне, я просто хочу процитировать Константина Сергеевича Станиславского: "Не верю", - заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как и во множестве других ситуаций, вслед за громким заявлением начинается жизнь, и эта жизнь берет свое", - сказал замминистра.

"А уж в сегодняшнем Вашингтоне эта жизнь возьмет свое по полной, я уверен. Там найдутся тысячи причин, предлогов, крючков и нюансов для того, чтобы начать смотреть - а как, а когда, а зачем", - отметил С.Рябков.

"Я лично думаю, что присутствие в Сирии США нужно по совокупности их интересов. И если они реально оттуда уйдут, это будет очень значимый, серьезный ход, который, я думаю, повысит имидж, по крайней мере, в России, американской внешней политики",- сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Но пока этого не произошло физически. Вот когда я увижу последний уходящий транспорт с американским флагом по какому-нибудь каналу или в "Ютьюбе", да и то даже тогда я буду еще думать, стоит ли так уж воспринимать это все на веру", - заявил С.Рябков.