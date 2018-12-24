Учеников челябинской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции

24.12.18 15:57

© РИА Новости. Игорь Руссак

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована среди учащихся гимназии N10 в Челябинске, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора в понедельник.

Для профилактики дальнейшего распространения заболевания учащиеся отправлены на каникулы на неделю раньше срока, отмечает ведомство.

"В школе проведена дезинфекция классов, мест общего пользования, цехов пищеблока. Взяты анализы у сотрудников школьной столовой на бактериологическое исследование и исследования на кишечные вирусы методом ПЦР, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств, проводится опрос заболевших", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, симптомы ОКИ проявились у учеников младших классов в конце минувшей недели. Многие родители из опасений заражения в минувшую пятницу не отправили ребят на уроки.