Экс-глава РАО Федотов дал признательные показания и заключил сделку со следствием – адвокат

24.12.18 16:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов дал признательные показания и пошел на сделку со следствием, заявил в Мосгорсуде его адвокат Антон Шрейдер.

"Сергей Сергеевич заключил сделку со следствием, дал признательные показания, а также показания, изобличающие организатора хищения", - сказал адвокат.

При этом сам С.Федотов обратил внимание суда на тяжесть его заболеваний. Он отметил, что ему необходимо постоянное лечение и что он может "много всего интересного рассказать следствию". По его словам, он знал о данном деле ещё с января текущего года, однако не предпринимал попыток скрыться или уехать. В связи с этим он просил суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, например, домашний арест.

Как ожидается, позже Мосгорсуд решит вопрос о законности ареста С.Федотова до 6 февраля.

Тверской суд 7 декабря санкционировал арест С.Федотова до 6 февраля. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, обвинения связаны с деятельностью С.Федотова в РАО. Также по данному делу суд отправил под домашний арест до 6 и 7 февраля мать С.Федотова Веру и бывшего генерального директора ЗАО СЭК, члена совета директоров РАО Светлану Темешову.

Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что четверым гражданам "предъявлено обвинение в мошенничестве, ранее задержанным по подозрению в хищении свыше 730 млн рублей одной из общественных организаций". По данным информированного источника агентства, речь идёт, в том числе о С.Федотове.

В полиции сообщили, что ранее была пресечена "незаконная деятельность участников организованной группы, похитившей денежные средства общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе".

19 июня 2017 года С.Федотов был приговорен Мещанским судом Москвы к 1,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. В декабре 2017 года он освободился условно-досрочно.

Следствие и суд установили, что С.Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам. Причиненный ущерб в результате преступления составил порядка 300 млн рублей. Причем еще в ходе следствия С.Федотов возместил 160 млн.

В августе 2018 года Пресненский суд Москвы по иску РАО взыскал с С.Федотова более 247 млн рублей.