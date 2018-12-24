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24.12.18 17:27

Центр подготовки специалистов для работы на ВСМ планируется создать в Нижнем Новгороде

© РИА Новости. Максим Богодвид
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Учебный центр подготовки специалистов для работы на высокоскоростной магистрали (ВСМ) планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщил начальник Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") Анатолий Лесун на пресс-коференции в понедельник.

По его словам, в 2017 году проект создания такого учебного центра прошел защиту в бюджетном комитете компании. В текущем году ведется проектирование. Планируется, что в 2019 году проект будет сдан на госэкспертизу, начало реализации запланировано на 2020-2021 годы.

А.Лесун сообщил, что стоимость проектных работ составляет порядка 100 млн рублей, сметная стоимость проекта по созданию учебного центра, по предварительным оценкам, - около 1,3 млрд рублей. В центре будут работать примерно 60 преподавателей.

"Это будет современнейший учебный центр. Высокоскоростная магистраль - это совсем другие скорости. Это и другая контактная подвеска, и другое верхнее строение пути, другие искусственные сооружения, содержание инфраструктуры. У нас нет практики обслуживания инфраструктуры при таких скоростях - до 400 км в час. Поэтому здесь необходима массовая подготовка работников, прежде всего - это путейский комплекс, комплекс энергетиков, комплекс СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки - ИФ), подготовка машинистов локомотивов", - сказал начальник магистрали.

Как сообщалось ранее, ВСМ Москва-Казань предполагается проложить по территории семи регионов, на которых проживает более 25 млн человек. В 2015 году в Москве был подписан меморандум о формах сотрудничества, модели финансирования проекта как приоритетного участка евразийского транспортного коридора Москва - Пекин.

Строительные работы предполагается начать в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область) - он позволит запустить движение между Москвой и Нижним Новгородом. Общая потребность в финансировании оценивается в 621,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет (без учета НДС), из которых 200 млрд рублей ожидаются из федерального бюджета, говорилось в проекте финансового плана РЖД.

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