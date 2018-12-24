Уралкалий возобновил штатную работу рудника Соликамск-3 после ЧП

24.12.18 17:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 декабря. Interfax-Russia.ru - "Уралкалий" (MOEX: URKA) возобновил работу рудника "Соликамск-3", на строящемся стволе которого в субботу произошло возгорание, в штатном режиме, сообщила компания.

Мероприятия по ликвидации аварии завершены. "Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, погибли девять рабочих подрядной организации ФГУП "УС-30". Все очаги возгорания были ликвидированы только к вечеру воскресенья.

Компания в субботу приостановила работу действующей шахты "Соликамск-3" до завершения всех мероприятий, связанных с ликвидацией аварии на четвертом стволе.

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии и группового несчастного случая на руднике "Соликамск-3".

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек" (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. В рамках расследования в качестве подозреваемых были задержаны четыре сотрудника строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30".

Подрядчик ФГУП "УС-30" выполнял работы по достройке четвертого ствола в рамках расширения рудника "Соликамск-3". С запуском этого ствола мощности шахты должны вырасти на 600 тыс. тонн - до 3,3 млн тонн в год. Проект, стоимость которого оценивалась компанией в $135 млн, был включен в программу развития мощностей "Уралкалия" после аварии на соседнем руднике "Соликамск-2" в 2014 году.

"Уралкалий" уточнял, что четвертый ствол с декабря 2017 года был передан подрядчику "для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда".