Новый морской инженерный полк создан для работы в Арктике

24.12.18 17:54

© РИА Новости. Владимир Смирнов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый морской инженерный полк, который будет работать в Арктике, сформирован в Мурманской области, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Полк был создан в соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооружённых сил России на основе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в посёлке Щукозеро (Мурманская область). Его основное предназначение - инженерное обеспечение действий сил и войск Северного флота в сложных арктических условиях", - сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Он сообщил, что полк был сформирован недавно. "Сегодня командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов передал боевое знамя сформированному в конце уходящего года отдельному морскому инженерному полку",- отметил он

В.Серга заявил, что на вооружении полка стоит как современная, так и проверенная временем техника инженерных войск.