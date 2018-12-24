Новые объекты для военных РФ вводятся в эксплуатацию на Курилах

24.12.18 18:01

© РИА Новости. Андрей Шапран

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия завершает строительство новых объектов для военных на Курильских островах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы практически сейчас, в Новый год, заселяем в совершенно новые здания и сооружения на островах Курильской гряды", - сказал С.Шойгу в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны РФ

Министр отметил, что строительство военной инфраструктуры на островах продолжается.

6 декабря источник "Интерфакса" сообщил, что Россия разместила на Курилах береговые радиолокационные станции (РЛС) для прикрытия морских рубежей на тихоокеанском направлении.

"Размещенные на Курилах станции наблюдения за морскими целями "Мыс-1" и гидроакустические комплексы создают сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей", - заявил собеседник агентства.

Осенью 2016 года официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта". Также российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.