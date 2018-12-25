Ространснадзор выявил 116 нарушений в работе КрасАвиа

25.12.18 06:11

© РИА Новости. Максим Блинов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в ноябре при плановой проверке АО "КрасАвиа" (единственная государственная авиакомпания Красноярского края) обнаружило 116 различных нарушений требований законодательства РФ в области гражданской авиации.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", при проверке часть инженерно-технического персонала компании не смогла предъявить допуски к обслуживанию и ремонту воздушных судов. Члены экипажей при пилотировании допускали нарушения установленных правил. В частности, вели посторонние переговоры при посадке, не закрепили часть багажа в грузовом отсеке, не пристегивались при выполнении операций взлет и посадка. Кроме того, у ряда воздушных судов были обнаружены повреждения внешнего покрытия и защитного слоя, у значительной части пассажирских кресел неисправны фиксаторы.

"КрасАвиа" выданы предписания об устранении всех выявленных нарушений до конца 2018 года.

"КрасАвиа" уже устранила все 116 замечаний, обнаруженных при плановой проверке деятельности компании со стороны Ространснадзора. Они не носили системный характер. Авиакомпания уделяет особое внимание обеспечению безопасности полетов и содержанию самолетов и вертолетов в исправном техническом состоянии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.