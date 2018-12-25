Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Алтайском крае

25.12.18 06:13

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25 декабря. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в 192,5 км к западу от Барнаула (Алтайский край) в ночь на вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 20:18 мск в понедельник (00:18 по местному времени во вторник) сейсмособытия имел координаты 53.40 градуса северной широты и 80.85 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.