Более 20 автобусных рейсов из Томска отменены из-за мороза

25.12.18 06:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Перевозчики во вторник отменили 25 автобусных рейсов из-за низкой температуры воздуха, сообщается на сайте томского автовокзала.

Так, из межрегиональных отменены три рейса в Новосибирск, два - в Анжеро-Судженск, Барнаул, Горно-Алтайск, Белокуриху, Междуреченск, Новокузнецк.

Также не состоятся четыре рейса в Асино, два - в Колпашево, два - в Курлек, два - в Бакчар, Кривошеино, Наргу, Орловку, Первомайское, Зырянское.

Также сообщается, что на сутки перенесен рейс до Павлодара (Казахстан).

Ранее сообщалось, что 23-27 декабря в Томской области прогнозируются морозы до минус 40 градусов. В связи с этим на трассах региона развернули 62 пункта обогрева.