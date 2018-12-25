Школьники Петропавловска-Камчатского не учатся из-за циклона

25.12.18 06:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэрия Петропавловска-Камчатского во вторник отменила занятия в городских школах из-за циклона со снегом и ветром, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смен во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в прежнем режиме.

Все новогодние мероприятия администрация краевого центра рекомендует перенести на четверг и пятницу.

Мэрия города попросила автомобилистов по возможности не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом.