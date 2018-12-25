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25.12.18 06:34
Глава Якутии Николаев раскритиковал работу авиакомпании "Якутия"
"Новое руководство компании ставит техническую безопасность полетов во главе. Потому что проверка Росавиации, по итогам которой было вынесено предписание отменить международные рейсы, говорит о том, что, к сожалению, в АК "Якутия" систематически нарушались нормы авиационной безопасности. Грубо говоря, самолеты не должны были взлетать в воздух, а их все равно выпускали, мотивируя тем, что неисправность не опасная", - сообщил А.Николаев.
Глава Якутии отметил, что сегодня регион сталкивается с последствиями работы, которая была допущена ранее и серьезная нехватка воздушных судов приводит к тому, что любая поломка крупного судна приводит к цепной реакции по задержке рейсов.
"Сейчас любая какая-нибудь серьезная поломка наших судов приводит к большим задержкам. "Боинг", который был приобретен компанией в лизинг, уже ввезен в страну, но сейчас проводятся процедуры Росавиации. Надеюсь, когда у "Якутии" появится еще один самолет, крупных задержек уже не будет", - добавил А.Николаев.
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