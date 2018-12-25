Глава Якутии Николаев раскритиковал работу авиакомпании "Якутия"

25.12.18 06:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания (АК) "Якутия" до смены руководства работала с нарушениями норм авиационной безопасности, сообщил на встрече с журналистами во вторник глава Якутии Айсен Николаев.

"Новое руководство компании ставит техническую безопасность полетов во главе. Потому что проверка Росавиации, по итогам которой было вынесено предписание отменить международные рейсы, говорит о том, что, к сожалению, в АК "Якутия" систематически нарушались нормы авиационной безопасности. Грубо говоря, самолеты не должны были взлетать в воздух, а их все равно выпускали, мотивируя тем, что неисправность не опасная", - сообщил А.Николаев.

Глава Якутии отметил, что сегодня регион сталкивается с последствиями работы, которая была допущена ранее и серьезная нехватка воздушных судов приводит к тому, что любая поломка крупного судна приводит к цепной реакции по задержке рейсов.

"Сейчас любая какая-нибудь серьезная поломка наших судов приводит к большим задержкам. "Боинг", который был приобретен компанией в лизинг, уже ввезен в страну, но сейчас проводятся процедуры Росавиации. Надеюсь, когда у "Якутии" появится еще один самолет, крупных задержек уже не будет", - добавил А.Николаев.