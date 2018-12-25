Работа переправы между Сахалином и материком возобновлена

25.12.18 06:41

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, возобновила работу утром во вторник после дня простоя из-за шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Переправа возобновила работу. Прибытие первого парома "Сахалин-10" в порт Холмск (Сахалин) ожидается во вторник в 20:00 по сахалинскому времени (12:00 мск), за ним следом придет паром "Сахалин-9". Третий паром "Сахалин-8" сейчас стоит под погрузкой в порту Ванино Хабаровского края и в ближайшие часы отправится Сахалину", - сказал собеседник агентства.

Скопления грузов, по его данным, в портах Холмск и Ванино - нет.

Он также сообщил, что, по прогнозу синоптиков, к Сахалину приближается очередной циклон, в среду во второй половине дня переправа вновь закроется ориентировочно до 31 декабря.

"Предварительно мы уже объявили, что 26 декабря в 16:00 по хабаровскому времени (09:00 мск) паромная переправа закроется. По прогнозу синоптиков, в Татарском проливе ожидается ветер до 25-30 м/с и шторм с высотой волн до 6 метров. Все три парома будут пережидать непогоду в порту Ванино", - сообщили в СахМП.