|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.12.18 06:41
Работа переправы между Сахалином и материком возобновлена
"Переправа возобновила работу. Прибытие первого парома "Сахалин-10" в порт Холмск (Сахалин) ожидается во вторник в 20:00 по сахалинскому времени (12:00 мск), за ним следом придет паром "Сахалин-9". Третий паром "Сахалин-8" сейчас стоит под погрузкой в порту Ванино Хабаровского края и в ближайшие часы отправится Сахалину", - сказал собеседник агентства.
Скопления грузов, по его данным, в портах Холмск и Ванино - нет.
Он также сообщил, что, по прогнозу синоптиков, к Сахалину приближается очередной циклон, в среду во второй половине дня переправа вновь закроется ориентировочно до 31 декабря.
"Предварительно мы уже объявили, что 26 декабря в 16:00 по хабаровскому времени (09:00 мск) паромная переправа закроется. По прогнозу синоптиков, в Татарском проливе ожидается ветер до 25-30 м/с и шторм с высотой волн до 6 метров. Все три парома будут пережидать непогоду в порту Ванино", - сообщили в СахМП.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket