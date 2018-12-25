IT-парк откроют 29 декабря в Якутске

25.12.18 06:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый на Дальнем Востоке IT-парк для поддержки стартапов откроется в Якутске, сообщает во вторник пресс-служба Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что ключевым звеном в инновационной системе должно стать обеспечение стартапов заказами от государства и крупных корпораций, работающих на территории республики.

"Мы должны сейчас научиться выделять сложные, но интересные задачи, которые нельзя решить в прямом виде, и передавать их активным предпринимательским коллективам. Институты развития будут охотнее финансировать проект, зная, что на него есть заказ, а команда стартапа, разработав успешный проект, продаст его заказчику. Таким образом, инновационная экосистема в Якутии заработает в другой плоскости", - приводятся в сообщении слова В.Солодова.

IT-Парк, совместно с Центром биотехнологий и Региональным центром инжиниринга Якутии войдет в Парк высоких технологий, который будет иметь площадь 9,5 тыс. кв.м. в центре Якутска, на восьми этажах, каждый из которых будет назван в честь одной из планет Солнечной системы.

"Среди приоритетных направлений для резидентов будут финансовые технологии, геймдейв, анализ больших данных, искусственный интеллект, робототехника и дополненная реальность", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компании-резиденты IT-Парка получат все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу на этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.