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25.12.18 07:22

Тарифы на электроэнергию в Забайкалье в 2019г вырастут на 3%

© РИА Новости. Михаил Мордасов
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Региональная служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) Забайкальского края утвердила на 2019 год тарифы на электроэнергию для населения, сообщает правительство региона.

С 1 января стоимость ресурса увеличится не более чем на 1,7%. Так, тариф в пределах социальной нормы (65 кВт/час на одного человека) для городских жителей составит 3,04 рубля кВт/час, для сельского - 2,13 рубля. Тариф сверх социальной нормы в городе установлен в размере 4,2 рублей кВт/час, в селе - 2,94 кВт/час.

Рост стоимости электроэнергии в начале следующего года обусловлен повышением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июля электроэнергия подорожает еще почти на 1,4%. И городское население в пределах соцнормы будет платить 3,08 рубля за кВт/час, сельское - 2,16 рубля. При этом расценки на сверхнормативное потребление не изменятся и сохранятся в размере 4,2 рубля за кВт/час для городских жителей и 2,94 кВт/час для сельских жителей.

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