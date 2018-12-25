|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.12.18 08:26
Расход электроэнергии и потребление газа в столице снижаются
"Жилье строится, метрополитен и дороги растут, освещение развивается, средний и малый бизнес прирастает, но потребление электроэнергии в Москве при этом падает, в принципе падает", - сказал Г.Гасангаджиев.
Он проанализировал динамику технологических присоединений к электросетям в Москве за последние 10 лет.
"Бум был первые три-четыре года, когда после дефицита появилось желание запастись впрок. Девелоперы, бизнес брали мощность, которая по факту им была не нужна, но за нее приходилось платить. В итоге они начали работать над тем, чтобы потихонечку снижать свое потребление", - пояснил глава департамента.
Он заметил, что энергопотребление в Москве снижается и на бытовом уровне.
"Раньше считалось, что 30 киловатт энергии для кухни домохозяйки мало. При переходе же на приборы класса А - энергоэффективные холодильники, стиральные машины - уровень потребления снизился до 10-12 киловатт. Я имею в виду обычную двух-трехкомнатную московскую квартиру", - пояснил Г.Гасангаджиев.
Он заявил о существенном снижении потребления газа в Москве и прямом влиянии этого фактора на экологию.
"В 2009 году Москва потребляла 29 млрд кубометров газа, и перспектива намечалась такая: нарастить потребление за ближайшую пятилетку до 35-37 млрд кубометров. В то время была такая планка энерговооруженности валового регионального продукта (ВРП). Сегодня это - 21 млрд кубометров", - подчеркнул руководитель департамента.
По его словам, бытовые приборы класса А в московских квартирах, энергосберегающие технологии в строительстве, светодиоды очень существенно влияют на городское энергопотребление.
"Отсюда прямое снижение потребления газа, сжигание которого и создает выбросы", - добавил Г.Гасангаджиев.
Полностью интервью Г.Гасангаджиева опубликовано на сайте interfax-russia.ru.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket