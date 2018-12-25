Расход электроэнергии и потребление газа в столице снижаются

25.12.18 08:26

© РИА Новости. Владимир Песня

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Ежегодное энергопотребление в столице, ранее достигавшее 21-22 млн киловатт-час, снизилось до 17 млн киловатт-час, сообщил руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев в интервью "Интерфаксу".

"Жилье строится, метрополитен и дороги растут, освещение развивается, средний и малый бизнес прирастает, но потребление электроэнергии в Москве при этом падает, в принципе падает", - сказал Г.Гасангаджиев.

Он проанализировал динамику технологических присоединений к электросетям в Москве за последние 10 лет.

"Бум был первые три-четыре года, когда после дефицита появилось желание запастись впрок. Девелоперы, бизнес брали мощность, которая по факту им была не нужна, но за нее приходилось платить. В итоге они начали работать над тем, чтобы потихонечку снижать свое потребление", - пояснил глава департамента.

Он заметил, что энергопотребление в Москве снижается и на бытовом уровне.

"Раньше считалось, что 30 киловатт энергии для кухни домохозяйки мало. При переходе же на приборы класса А - энергоэффективные холодильники, стиральные машины - уровень потребления снизился до 10-12 киловатт. Я имею в виду обычную двух-трехкомнатную московскую квартиру", - пояснил Г.Гасангаджиев.

Он заявил о существенном снижении потребления газа в Москве и прямом влиянии этого фактора на экологию.

"В 2009 году Москва потребляла 29 млрд кубометров газа, и перспектива намечалась такая: нарастить потребление за ближайшую пятилетку до 35-37 млрд кубометров. В то время была такая планка энерговооруженности валового регионального продукта (ВРП). Сегодня это - 21 млрд кубометров", - подчеркнул руководитель департамента.

По его словам, бытовые приборы класса А в московских квартирах, энергосберегающие технологии в строительстве, светодиоды очень существенно влияют на городское энергопотребление.

"Отсюда прямое снижение потребления газа, сжигание которого и создает выбросы", - добавил Г.Гасангаджиев.

Полностью интервью Г.Гасангаджиева опубликовано на сайте interfax-russia.ru.