Более 100 законов приняли депутаты Магаданской областной думы в 2018 г.

25.12.18 08:29

© РИА Новости. Александр Астафьев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы в уходящем году рассмотрели почти две сотни значимых для региона вопросов, приняли 102 закона и 67 постановлений, сообщил во вторник председатель думы Сергей Абрамов.

"Была проделана достаточная работа, чтобы решить системные проблемы северных регионов и территорий, базовыми отраслями экономики которых является добыча твердых полезных ископаемых", - сказал С.Абрамов на последнем в этом году заседании облдумы.

По его словам, для продвижения инициатив региона активно использовались площадки Совета Федерации, Дальневосточной парламентской ассоциации, Форума стратегов и Совета законодателей России.

"Поднимались вопросы установления справедливых правил игры в межбюджетных отношениях бюджетной системы страны, компенсации выпадающих доходов бюджетам субъектов, распределения платежей за пользование недрами и другие, на постоянной основе отправлялись экспертные материалы и отзывы, проводился анализ существующего законодательства и новых законопроектов", - отметил спикер.