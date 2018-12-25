Житель Томска, обезглавивший студентку, приговорен к 24,5 годам заключения

25.12.18 08:33

© РИА Новости. Андрей Старостин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Томский областной суд после признания Александра Альтапова виновным судом присяжных в изнасиловании и убийстве приговорил его к 24,5 годам колонии режима, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" и зала суда.

"Суд постановил признать виновным А.Альтапова и приговорить совокупно к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С ограничением свободы на два года", - сказал судья Сергей Пелёвин.

Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу пострадавшей стороны 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 136 тыс. 459 рублей компенсации материального вреда.

В июле 2017 года в Томске на территории ботанического сада на южной окраине города обнаружили голову студентки. По подозрению в убийстве задержали 29-летнего А.Альтапова.

Ему инкриминировали ч. 1 ст. 131 УК РФ, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), дело рассматривалось в закрытом режиме.

В начале декабря 2018 года суд присяжных единогласно признал А.Альтапова виновным в изнасиловании и убийстве.