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25.12.18 08:33
Житель Томска, обезглавивший студентку, приговорен к 24,5 годам заключения
"Суд постановил признать виновным А.Альтапова и приговорить совокупно к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С ограничением свободы на два года", - сказал судья Сергей Пелёвин.
Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу пострадавшей стороны 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 136 тыс. 459 рублей компенсации материального вреда.
В июле 2017 года в Томске на территории ботанического сада на южной окраине города обнаружили голову студентки. По подозрению в убийстве задержали 29-летнего А.Альтапова.
Ему инкриминировали ч. 1 ст. 131 УК РФ, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), дело рассматривалось в закрытом режиме.
В начале декабря 2018 года суд присяжных единогласно признал А.Альтапова виновным в изнасиловании и убийстве.
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