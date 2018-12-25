Около двух десятков междугородних автобусных рейсов отменено из-за морозов в Тюмени

25.12.18 08:40

© РИА Новости. Валерий Шустов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В Тюмени во вторник из-за аномально низкой температуры воздуха вновь отменили ряд автобусных рейсов.

"В общей сложности отменено порядка двадцати рейсов", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" во вторник сотрудник администрации автовокзала.

В частности, по его словам, полностью отменены рейсы, идущие в Казахстан через Ишим.

"Кроме того, отменены автобусные рейсы в несколько районов Тюменской области, расположенных в Ишимской зоне", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что все пригородные автобусы во вторник идут по расписанию.

Ранее сообщалось, что накануне из-за морозов были отменены автобусы в Екатеринбург и Ханты-Мансийск.

Утром во вторник в Тюмени столбик термометра опустился до -34 градусов.