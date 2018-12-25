Термическая аномалия была зафиксирована в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае

25.12.18 08:59

© РИА Новости. Павел Львов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета", проанализировав материалы спутниковой съемки места схода грунта в русло реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия, сообщается на сайте центра.

"Анализ 10-ти минутных изображений метеоспутника позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9:50 по местному времени (11 декабря 23:50 мск)", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, первоначальный анализ разновременных данных КА "Sentinel-2А" (космический спутник - ИФ) за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища.

"На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки). В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замёрзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лёд деформирован под действием горных пород", - отмечается в сообщении.

Данные космического мониторинга оперативно переданы подразделениям Росгидромета, МЧС России, администрации полномочного представителя президента в ДФО, в правительство Хабаровского края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

24 декабря в социальных сетях появилась информация жителей Хабаровска о том, что в результате падения метеорита русло реки Бурея оказалось практически перекрыто обрушенными деревьями и скальной породой. Выехавшие на место специалисты версию не подтвердили, выявив на месте сход грунта с горного склона. Сейсмические и инфразвуковые сигналы, характерные для падения метеорита, также не были зафиксированы.

Во вторник на место вылетела межведомственная комиссия.