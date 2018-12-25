УФАС возбудило дело в отношении перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор из Челябинска

25.12.18 09:26

© РИА Новости. Андрей Старостин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Челябинское УФАС возбудило дело в отношении перевозчиков, отказавшихся оказывать услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Челябинска, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в сентябре 2018 года в связи с увеличением расстояния вывоза ТКО организации, действующие на данном рынке, в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по заключенным договорам", - говорится в сообщении.

По представленным министерством экологии Челябинской области данным, перевозчики заявили о необходимости повышения платы за услуги по вывозу ТКО в 3-4 раза в связи с увеличением транспортного плеча.

По мнению антимонопольного органа, компании не проявили "должной ответственности и не применили цивилизованных методов решения спорных вопросов". Кроме того, ведомство изучает экономическую обоснованность предложенной перевозчиками цены в связи с увеличением расстояния вывоза ТКО.

Дело возбуждено в отношении МУП "Городской экологический центр", ООО "Городской экологический центр+", ООО"ЭкоСпецБаза", ООО "ТрансЭко", ООО "Уральская жемчужина", ООО "Антей", ООО "Эко-сервис", ООО "Кондор", ООО "НЭО", ООО "ТоргТранс" и трех индивидуальных предпринимателей.

Как сообщалось, из-за мусорных завалов в Челябинске 25 сентября был введен режим ЧС. Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших в городе мусорный коллапс по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Кроме того, прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортировку отходов.