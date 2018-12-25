Силуанов считает необходим менять методику расчета реальных доходов населения

25.12.18 10:10

© РИА Новости. Екатерина Штукина

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Расчет показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, его качество "ужасное", методику расчета нужно усовершенствовать, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно", - сказал он, комментируя текущие нарекания к работе Росстата, где в понедельник сменился руководитель.

"Что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять", - считает А.Силуанов.

Как сообщалось, по данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд.

Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года). При этом зарплаты, по данным Росстата, за 11 месяцев 2018 года выросли на 7,4% в реальном выражении.

В 2016 году реальные доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.