Россия продолжит снижать зависимость от доллара, даже если США снимут санкции – Рябков

25.12.18 10:21

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия продолжит снижать зависимость от доллара как платежного инструмента даже в случае снятия американских санкций, заявил в интервью "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В последнее время очень много было информации, в том числе официальной, о том, что зависимость от американской финансовой системы и от доллара, как платежного средства, мы снижаем в двусторонних расчетах с целым рядом стран и в многостороннем формате, создаем соответствующие инструменты и механизмы", - сказал С.Рябков.

"Эта работа будет продолжена, это не конъюнктурная работа. Я думаю, что даже если вдруг представить себе ситуацию, что сейчас американцы начали свои санкции отменять, это нашу работу не остановило бы, потому что сегодня отменят, а завтра - введут снова", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Я не думаю, что нам надо обсуждать, какие мы примем меры - по ограничению американского импорта или возможны ли асимметричные ответы", - продолжил С.Рябков.

"Я думаю, что американская санкционная политика настолько бесплодна в отношении России и целого ряда других стран, что со временем она отомрет сама собой. А для того, чтобы этот момент приблизить, нам нужно освобождаться от тех уязвимостей в форме долларовых расчетов или чего-то еще при внешнеторговых сделках, в частности, которые существуют. Это будет лучшим нашим ответом", - подчеркнул замминистра.